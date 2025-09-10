Украина и Европейский союз могут упустить возможность достижения мирного урегулирования, если продолжат игнорировать готовность России к переговорам. Об этом пишет газета Responsible Statecraft.
«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — говорится в материале газеты. Там добавили, что российская сторона сохраняет негативное отношение к возможному членству Украины в НАТО, но при этом положительно оценивает перспективы ее вступления в Евросоюз.
Сообщается, что Москва готова к совместному обсуждению вопросов безопасности и выработке соответствующих гарантий. Продолжение конлфикта без дипломатических усилий лишь усугубляет кризисную ситуацию. Как ранее заявляли в Кремле, европейские партнеры Киева своими действиями серьезно затрудняют процесс урегулирования, что характеризуется как «яростный европейский милитаризм».
