На Западе рассказали, как Украина и ЕС могут упустить шанс на мир

RS: если Украина и ЕС проигнорируют РФ, шанс на мир будет упущен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Западе не должны игнорировать открытость России к переговорам, пишет RS
На Западе не должны игнорировать открытость России к переговорам, пишет RS Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина и Европейский союз могут упустить возможность достижения мирного урегулирования, если продолжат игнорировать готовность России к переговорам. Об этом пишет газета Responsible Statecraft.

«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — говорится в материале газеты. Там добавили, что российская сторона сохраняет негативное отношение к возможному членству Украины в НАТО, но при этом положительно оценивает перспективы ее вступления в Евросоюз.

Сообщается, что Москва готова к совместному обсуждению вопросов безопасности и выработке соответствующих гарантий. Продолжение конлфикта без дипломатических усилий лишь усугубляет кризисную ситуацию. Как ранее заявляли в Кремле, европейские партнеры Киева своими действиями серьезно затрудняют процесс урегулирования, что характеризуется как «яростный европейский милитаризм».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина и Европейский союз могут упустить возможность достижения мирного урегулирования, если продолжат игнорировать готовность России к переговорам. Об этом пишет газета Responsible Statecraft. «Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — говорится в материале газеты. Там добавили, что российская сторона сохраняет негативное отношение к возможному членству Украины в НАТО, но при этом положительно оценивает перспективы ее вступления в Евросоюз. Сообщается, что Москва готова к совместному обсуждению вопросов безопасности и выработке соответствующих гарантий. Продолжение конлфикта без дипломатических усилий лишь усугубляет кризисную ситуацию. Как ранее заявляли в Кремле, европейские партнеры Киева своими действиями серьезно затрудняют процесс урегулирования, что характеризуется как «яростный европейский милитаризм».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...