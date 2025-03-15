Главный инженер петербургского ЖКС сел на три года за взятку

Кировский суд Петербурга назначил три года колонии строго режима главному инженеру ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района» Дмитрию Медникову. Он признан виновным за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в ИК строгого режима со штрафом в 1 050 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также Медникова лишили права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на пять лет. Приговор вступил в силу немедленно, экс-инженер был взят под стражу прямо в зале суда.
С марта по июль 2024 года, Медников требовал и получал взятки от представителя ООО «Альянс-Телеком» за содействие в выдаче технических условий на увеличение мощности электроснабжения. Взятка составила 210 000 рублей за увеличение мощности до восьми киловатт. Преступные действия включали угрозы и давление на представителя компании. В ходе судебного разбирательства Медников частично признал свою вину, указав, что получил 50 000 рублей, но отрицал обвинения в вымогательстве. Он утверждал, что оставшаяся часть суммы была предназначена не для личного обогащения, а для оплаты необходимых работ, связанных с выдачей технических условий.
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