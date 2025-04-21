В Петербурге сеть магазинов косметики запустила первый магазин без кассиров

Сеть магазинов косметики «Улыбка радуги» запустила в Петербурге первый магазин без кассиров. Новый формат предполагает минимальное участие персонала и акцент на современные технологии самообслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленты».
«Торговая сеть „Улыбка радуги“ запустила в Санкт-Петербурге пилотный проект по открытию магазинов без кассиров. Первая точка заработала по адресу улица Манчестерская, 3, строение 1», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.
В магазине установлены два киоска самообслуживания и специальная касса-трансформер для оплаты наличными. Для удобства покупателей в зоне самообслуживания размещен звонок вызова сотрудника, который при необходимости может помочь с покупкой или оплатой. Постоянно в торговом зале работает только один продавец. Ранее штат состоял из трех сотрудников.
За три месяца тестирования нового формата сеть «Улыбка радуги» отметила значительное улучшение операционной эффективности. В частности, расходы на персонал существенно снизились. Генеральный директор сети Алексей Баулин отметил, что формат магазинов самообслуживания оказался востребован у покупателей. В связи с этим в мае компания планирует переформатировать еще пять магазинов: две точки в Москве, а также по одной в Вологде, Санкт-Петербурге и Перми.
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