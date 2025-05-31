Американский рэпер, приехавший в Россию, сбежал от журналистов к стриптизершам

Американский рэпер Tyga провел вечер в стриптиз-клубе Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Tyga прибыл в Москву для проведения концерта
Tyga прибыл в Москву для проведения концерта Фото:

Американский рэпер Tyga, недавно прибывший в Москву, отказался общаться с прессой. После ужина в отеле артист направился отдыхать в ночные клубы и стриптиз-бары столицы. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Американский рэпер Tyga, прилетевший в Москву, заявил нам, что у него нет сил давать интервью. После ужина в Radisson селебрити поехал по клубам и стрипам», — написал telegram-канал.

Уточняется, что кортеж артиста, состоящий из автомобилей Mercedes и Cadillac, прибыл к ночному клубу Secret Room на Рочдельской улице. На месте гостей приветствовали фейерверками, выступлением танцовщиц и треками исполнителя. Организаторы запретили вести фото- и видеосъемку. После закрытого мероприятия в VIP-зоне артист вместе направился в стриптиз-клуб.

Накануне Tyga прибыл в Москву на частном самолете, который совершил посадку в аэропорту Внуково. Визит артиста связан с его крупным концертом. Музыкант, прославился благодаря композициям Taste, Rack City и Loyal, передает «Национальная служба новостей».

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Американский рэпер Tyga, недавно прибывший в Москву, отказался общаться с прессой. После ужина в отеле артист направился отдыхать в ночные клубы и стриптиз-бары столицы. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Американский рэпер Tyga , прилетевший в Москву, заявил нам, что у него нет сил давать интервью. После ужина в Radisson селебрити поехал по клубам и стрипам», — написал telegram-канал. Уточняется, что кортеж артиста, состоящий из автомобилей Mercedes и Cadillac, прибыл к ночному клубу Secret Room на Рочдельской улице. На месте гостей приветствовали фейерверками, выступлением танцовщиц и треками исполнителя. Организаторы запретили вести фото- и видеосъемку. После закрытого мероприятия в VIP-зоне артист вместе направился в стриптиз-клуб. Накануне Tyga прибыл в Москву на частном самолете, который совершил посадку в аэропорту Внуково. Визит артиста связан с его крупным концертом. Музыкант, прославился благодаря композициям Taste, Rack City и Loyal, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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