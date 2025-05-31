Американский рэпер, приехавший в Россию, сбежал от журналистов к стриптизершам

Американский рэпер Tyga, недавно прибывший в Москву, отказался общаться с прессой. После ужина в отеле артист направился отдыхать в ночные клубы и стриптиз-бары столицы. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Американский рэпер Tyga, прилетевший в Москву, заявил нам, что у него нет сил давать интервью. После ужина в Radisson селебрити поехал по клубам и стрипам», — написал telegram-канал.
Уточняется, что кортеж артиста, состоящий из автомобилей Mercedes и Cadillac, прибыл к ночному клубу Secret Room на Рочдельской улице. На месте гостей приветствовали фейерверками, выступлением танцовщиц и треками исполнителя. Организаторы запретили вести фото- и видеосъемку. После закрытого мероприятия в VIP-зоне артист вместе направился в стриптиз-клуб.
Накануне Tyga прибыл в Москву на частном самолете, который совершил посадку в аэропорту Внуково. Визит артиста связан с его крупным концертом. Музыкант, прославился благодаря композициям Taste, Rack City и Loyal, передает «Национальная служба новостей».
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