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12 мая 2017
Главные новости 
15:35  12 мая 2017 1

Успели скачать? Блогер Соколовский удалит из интернета девять своих роликов

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Они признаны судом экстремистскими и оскорбляющими чувства верующихФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Блогер Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих, должен удалить из социальной сети в интернете девять роликов, названия которых фигурируют в приговоре суда. В том числе — знаменитый ролик о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. Фрагмент документа выложил на своей странице в Facebook адвокат блогера Алексей Бушмаков.

«Мне очень интересно, что судья имела в виду под „социальной сетью Интернет“, — говорит защитник. — Социальную сеть YouTube? Потому что интернет называется информационно-телекоммуникационной сетью. Он же не удалит из всего интернета свои ролики — это физически невозможно. Придется либо уточнять приговор, либо обжаловать его в этой части».

Удалить ролики Соколовский обязан в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу — то есть после рассмотрения дела в суде второй инстанции, если оно будет. По словам Бушмакова, окончательно вопрос о подаче апелляции решится после того, как в понедельник, 15 мая, он получит в суде протокол судебного заседания. «Там 300 страниц, надо будет все это прочитать и понять, что к чему», — поясняет защитник.

Соколовский обязан выполнить решение суда и удалить ролики
Фото: со страницы Алексея Бушмакова в Facebook

Согласно приговору, признаки разжигания вражды или ненависти (ст. 282 УК РФ) и оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ) обнаружены в следующих роликах Соколовского, размещенных на его канале в YouTube: «В космос летал, чеченцев не видел», «Письма ненависти — феминистке», «Письма ненависти — верующие», «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты п…», «Ловим покемонов в церкви», «Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?» и «Идеальный православный брак?».

Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменялось приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). 11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно.

Андрей Гусельников
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