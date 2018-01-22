Ростуризм составил «черный список» отелей перед ЧМ-2018

11:08 22 января 2018 0

Агентство надеется, что ситуацию с ценами на номера в отелях можно исправить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время Ростуризм представит «черный список» отелей, которые завышают цены на время проведения чемпионата мира по футболу. Руководитель ведомства Олег Сафонов рассказал в интервью «Российской газете» о том, что надеется исправить ситуацию с ценами.

Руководитель агентства напомнил о похожей ситуации с резким повышением цен на российских курортах, когда временно прекратились продажи путевок в Турцию и Египет. Тогда многие отельеры решили, что туристам деваться некуда, поэтому они поедут за любые деньги.

«Мы совместно с региональными властями и участниками рынка стали проводить системную работу, нацеленную на предотвращение необоснованного повышения цен и недопущение причинения ущерба имиджу российского туризма», — сообщил Сафонов. Тогда историю удорожания отдыха во многих случаях удалось переломить в ключевых курортных регионах, в частности в Сочи. Он выразил надежду на то, что ситуацию с отелями в тех городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу, тоже можно исправить. Сафонов напомнил о постановлении правительства о предельной стоимости гостиничных услуг и рассказал, что Ростуризм действует вместе с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в российских городах, которые примут у себя матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, заканчиваются места в гостиницах. В Саранске и Волгограде не осталось ни одного свободного номера, а в Екатеринбурге в отелях по состоянию на 19 января на даты матчей были не забронированы только 2,5% мест. Еще в декабре 2017 года появилась информация, что в Екатеринбурге за два дня в гостинице футбольным болельщикам, приехавшим на чемпионат мира — 2018, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей. Большинство отелей решило заработать на мундиале необоснованно большие деньги. Не отстают и собственники, сдающие жилье во всех районах городов, где проводятся матчи. В twitter-аккаунте «Сталингулаг» размещали подборку «убитых» квартир в российских городах, платить за которые предлагают фактически невероятные для такого класса жилья суммы.