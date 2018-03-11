08:08 11 марта 2018 0

Трамп угрожает Европе новыми налогами на ввоз товаров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп предложил странам Евросоюза снять завышенные тарифы на ввоз американских товаров в обмен на отмену недавно введенных пошлин на сталь и алюминий. Последствия от американского налога ранее уже ощутили металлургические компании на Урале.

«Страны ЕС жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они снимут свои барьеры и тарифы на продукцию из США, то мы в ответ отменим наши. Если нет — введем налоги на автомобили и другие товары. Все справедливо!», — написал американский президент на своей страничке в Twitter.

Принятые Трампом протекционистские меры затронули российский компании Evraz, Русал, ММК, имеющие активы на Урале. По информации «URA.RU», часть уральских металлургов из-за этого может уйти с рынка США, другие будут вынуждены поднять цены на продукцию.