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13 марта 2018
11:32  13 марта 2018 6

Украина оштрафовала российских перевозчиков за полеты в Крым на 200 млн долларов. Уральцы тоже под санкциями

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, авиация
В списке СНБО — федеральные, региональные и частные перевозчикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Три года российскому Крыму
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С 2015 года Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в Крым, штрафов на 209 млн долларов. Каждый полет оценивается примерно 5,2 тысячи долларов.

В числе более чем сорока «нарушителей», помимо «Аэрофлота» и давно обанкротившейся «ВИМ-АВИА», есть и уральские перевозчики. Это «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «Ямал» и «Уктус». Штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет RT. По мнению украинских властей, полеты в Крым являются правонарушениями в сфере гражданской авиации в части правил использования воздушного пространства, сообщает Nation News.

Взыскать эти деньги практически невозможно. Но обращения Госавиаслужбы Украины в местные суды позволяет затем отправлять иски в международные инстанции, замечает «Экономика сегодня». Прямое авиасообщение между РФ и Украиной было прервано в октябре 2015 года. Возобновить его Киев согласен лишь после того, как российские авиаперевозчики прекратят полеты в Крым и уплатят все штрафы, пишет «Ридус».

Крым вошел в состав России в 2014 году после государственного переворота в Киеве. На референдуме за это высказались почти 100% жителей полуострова, напоминает «Национальная служба новостей», после чего были образованы два новых субъекта Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Владимир Васин
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