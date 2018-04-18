13:58 18 апреля 2018 2

Сбербанк может понести самые большие риски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналитики рейтингового агентства Fitch оценили риски от американских санкций для российских банков, которых могут коснуться ограничительные меры. Они могут понести убытки, если будут работать с компаниями из санкционного списка.

Самые большие риски несет Сбербанк, говорится в обзоре Fitch. Речь идет о возможности потерять около 11 млрд долларов, что составляет 20% капитала банка и 2,5% его активов. Аналитики отмечают, что для снижения объема рисков Сбербанк может передать кредиты оборонных компаний «Промсвязьбанку», бывшими владельцами которого являются Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала).

Существенные риски грозят также Внешэкономбанку (ВЭБ), а «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Совкомбанк» несут умеренные риски — 10% от их капиталов. При этом другие крупные российские банки либо совсем не рискуют из-за американских санкций, либо смогут абсорбировать потенциальные убытки.

Ранее агентство Nation News отмечало, что США рассматривают новые санкции против России. Еще 15 апреля введение новых санкций заранее анонсировал постпред США при ООН Никки Хейли — в обострении отношений между Россией и США она обвинила Москву.