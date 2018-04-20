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20 апреля 2018
21:00  20 апреля 2018 0

Рейтинг Путина упал, войны не будет, главные ТЦ Екатеринбурга закроют. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, экран, трансляция, путин на экране
Путина исключили из списка самых влиятельных людей мираФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое важное.

Погода капризничает, но это не отменяет вечер пятницы! Всех с концом рабочей недели! Для вас по традиции готова подборка самых свежих и горячих, как бабушкины пирожки, новостей:

В течение месяца после выборов рейтинг доверия Владимира Путина упал на 7%. Эксперты связывают это с трагедией в Кемерове и ухудшением отношений со странами Запада. Говорят, переживать не о чем, но тут выяснилось, что президент РФ впервые за пять лет не попал в список самых влиятельных людей мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что войну между Россией и США можно не ждать. Он уверен, лидеры стран оставят свои ядерные чемоданчики пылиться дальше.

В Екатеринбурге стартовал новый этап предвыборной кампании в гордуму. Депутаты собирают друг на друга компромат, думают, как отнять побольше голосов, и готовят «черные» газеты и листовки про конкурентов.

В России вырастут пошлины на водительские права и загранпаспорт. Налоги на важнейшие документы будут стоить в полтора-два раза больше.

Прокуратура Свердловской области потребовала закрыть крупнейшие торговые центры Екатеринбурга — они не прошли проверку после трагедии в Кемерово. В главных ТЦ уральской столицы нашли очень много нарушений пожарной безопасности.

Помните историю про краснодарскую «золотую судью», которая потратила на свадьбу дочери два миллиона долларов и пригласила на торжество Баскова, Кобзона, Меладзе? Ее делом занялся Интерпол, и оказалось, что Елена Хахалева работала по фальшивому диплому.

Анна Ветрова
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