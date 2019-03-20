Более 50 тонн замороженной оленины, которая прибыла железнодорожным транспортом в Курган для местного мясокомбината, вернули отправителю. Причиной такого решения стали многочисленные нарушения, выявленные при проверке продукции сотрудниками регионального управления Россельхознадзора, сообщили «URA.RU» в ведомстве. В частности, специалисты не смогли установить дату производства мяса.
«В ветеринарных сопроводительных документах и на маркировке указана дата выработка ноябрь—декабрь 2018 года, а согласно качественному удостоверению дата выработки — февраль 2019 года», — заявили в Россельхознадзоре.
Помимо этого, на сопроводительных документах в нарушение правил перевозки мясной продукции отсутствовала отметка о проведенном ветеринарно-санитарном осмотре груза при погрузке, а маркировочную этикетку на картонные коробки нанесли таким образом, что вскрыть упаковку можно было без нарушения целостности маркировки.
В сопроводительной документации грузоотправителем и одновременно грузополучателем было указано муниципальное предприятие «Ямальские олени», расположенное в Ямальском районе ЯНАО. Как выяснили представители Россельхознадзора, по указанному в ветеринарных свидетельствах адресу эта компания не осуществляет свою деятельность.