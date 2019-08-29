Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о создании федеральной системы учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам (КМНС). Об этом говорится в документе, размещенном на сайте нижней палаты парламента.
«На основе сведений учета уполномоченный орган формирует список лиц, относящихся к малочисленным народам», — говорится в тексте законопроекта. Учитывать будут сведения, которые предоставляют жители и общины малочисленных народов, а также федеральные и местные органы власти.
Депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарев в беседе с «URA.RU» отметил, что этот законопроект готовился давно. «Важно было найти механизм работы этого реестра», — сказал парламентарий. Он отметил, что на Ямале уже успешно работает подобная система.
В ЯНАО реестр существует с 2014 года и позволяет документально подтвердить принадлежность некоторых ямальцев к коренным малочисленным народам Севера, ведущим традиционный образ жизни. На основании этих сведений жители получают специальные документы, после чего они могут пользоваться мерами социальной поддержки.
По закону представители КМНС могут раньше выходить на пенсию, чем остальные россияне. Однако сейчас в некоторых регионах есть разногласия, кого относить к этой категории. Поэтому было решено создать федеральный реестр малочисленных народов Севера, который и поможет решить эту проблему.