Фитнес-тренер поспорила с Водонаевой. «Раздражаю богинь!»

Телеведущая, экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева поспорила с фитнес-тренером Викторией Боровской о методах похудения. О том как поддерживать тело в форме телеведущая рассказала в своем instagram-аккаунте.
«Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор», — сказала Водонаева. Также уроженка Тюмени призвала заниматься спортом, соблюдать дисциплину и раз в неделю позволять себе съесть что-то запрещенное.
Боровская, узнав о критике Водонаевой, подвергла сомнениям советы телеведущей, объяснив, что не всем людям подходит строгая диета, а однотипные тренировки приводят к травмам. «Умный фитнес опять не находит понимания. Вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь», — написала тренер.
Ранее телеведущая посоветовала россиянам не заводить детей, если не имеют возможности их обеспечить и дать образование, сообщает агентство Nation News. Актер и многодетный отец Иван Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой, ответив словами президента России Владимира Путина. По его словам на телевизионных каналах стоит ввести ограничения для должности телеведущих, чтобы оградить россиян от дам с пониженной социальной ответственностью, сообщает