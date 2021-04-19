Банкротится свердловский завод, купленный Пумпянским

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Заявление ПНТЗ рассматривают в первой инстанции Фото:

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) подал иск о своем банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области. Об говорится в картотеке суда.

«АО „ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД“ Заявление о признании должника банкротом», — говорится в документе. Оно было подано сегодня, 19 апреля. Другая информация на сайте суда отсутствует.

В марте предприятие вместе со всей Группой ЧТПЗ приобрела Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. В холдинге ТМК, который владеет заводом, не смогли оперативно прокомментировать заявление о банкротстве. С данным вопросом корреспондента URA.RU попросили обратиться позднее.

В марте технический директор Северского трубного завода (Свердловская область) Владимир Топоров стал управляющим директором ПНТЗ. Новотрубный завод входит в состав группы ЧТПЗ и является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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