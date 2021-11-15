15 ноября 2021

Минсельхоз отрегулирует цены на минеральные удобрения

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, поле, уборка, лето, грядки, сбор урожая, сельский житель, сельхозработник, сельское хозяйство, крестьяне, совхоз, колхозники, сельскохозяйственный рабочий
Минсельхоз пообещал не завышать цены на удобрения Фото:

Для стабилизации продовольственного рынка необходимо зафиксировать цены на удобрения. Минсельхоз предложил правительству изменить порядок изменения цен на продукцию сельского хозяйства.

Минсельхоз предложил разработать нормативно-правовой акт, в котором закрепят показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. Если показатель упадет ниже определенного целевого значения, то стоимость продукции зафиксируют для продажи, пишут «Известия».

По словам регулятора, внутренние цены на минеральные удобрения выросли, прежде всего, из-за подъема мировых цен. За год стоимость на данную продукцию выросла на 125%. Техника для агропромышленного комплекса (АПК) подорожала в среднем на 13,5%. Средства для защиты растений выросли в цене на 15%. Кроме того, стоимость автоперевозок стала выше на 20%, цены на пищевую упаковку увеличились на 35%.

В Минсельхозе разработали меры по снижению стоимости овощей из «борщевого набора». Одной из них станет увеличение площадей для посадки овощей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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