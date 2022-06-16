Депутат Госдумы потребовал расширить ультиматум Путина

16 июня 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

Востребованные товары нужно продавать за рубли, считает депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту В России нужно продавать недружественным странам за рубли не только газ, но и другие товары. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, он обратился с инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «В этой связи прошу вас рассмотреть возможность пересмотра договоров Российской Федерации с недружественными государствами на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов, а также ряда других востребованных товаров», — цитирует обращение Сухарева RT. Он предложил проводить операции только в российских банках, попавших под санкции, в том числе и в тех, которые отключили от платежной системы SWIFT. Платежи должны быть в рублях со 100% предоплатой, считает депутат. Сухарев также обратил внимание на новые санкции против РФ. Страны Евросоюза ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Некоторые российские банки отключили от SWIFT, также ЕС ввел частичный запрет на импорт российской нефти. Россия с 1 апреля продает недружественным странам газ только за рубли, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Такие меры стали ответом на западные ограничения, напоминают «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России нужно продавать недружественным странам за рубли не только газ, но и другие товары. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, он обратился с инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «В этой связи прошу вас рассмотреть возможность пересмотра договоров Российской Федерации с недружественными государствами на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов, а также ряда других востребованных товаров», — цитирует обращение Сухарева RT. Он предложил проводить операции только в российских банках, попавших под санкции, в том числе и в тех, которые отключили от платежной системы SWIFT. Платежи должны быть в рублях со 100% предоплатой, считает депутат. Сухарев также обратил внимание на новые санкции против РФ. Страны Евросоюза ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Некоторые российские банки отключили от SWIFT, также ЕС ввел частичный запрет на импорт российской нефти. Россия с 1 апреля продает недружественным странам газ только за рубли, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Такие меры стали ответом на западные ограничения, напоминают «Дни.ру».