AS: президент Китая «разбил в пух и прах» Джо Байдена

01 августа 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Аналитик Семпа указал на слабость Байдена в разговоре с Си Цзиньпином о Тайване Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня. Такое мнение выразил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа. «Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин „разбил его в пух и прах“. Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. […] Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение», — отметил Семпа в статье, опубликованной журналом American Spectator. Сообщается, что китайский лидер без каких-либо колебаний предостерег американского президента от вмешательства в дела Тайваня. При этом Белый дом предпочел в расшифровке звонка не упоминать предупреждение Китая. «Вместо этого используется дипломатический язык о преодолении разногласий и совместной работе там, где интересы двух стран совпадают. Это язык разрядки», — считает эксперт. Аналитик подчеркнул, что Китай чувствует слабость и раскол в США. Недавно спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась от рабочего визита в Тайвань в рамках азиатского тура, передает ФАН. Накануне анонсированного дня прилета Китай организовал в провинции Фуцзянь масштабные учения и тем самым предостерег американского политика от вмешательства во внутренние дела.

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня. Такое мнение выразил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа. «Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин „разбил его в пух и прах“. Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. […] Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение», — отметил Семпа в статье, опубликованной журналом American Spectator. Сообщается, что китайский лидер без каких-либо колебаний предостерег американского президента от вмешательства в дела Тайваня. При этом Белый дом предпочел в расшифровке звонка не упоминать предупреждение Китая. «Вместо этого используется дипломатический язык о преодолении разногласий и совместной работе там, где интересы двух стран совпадают. Это язык разрядки», — считает эксперт. Аналитик подчеркнул, что Китай чувствует слабость и раскол в США. Недавно спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась от рабочего визита в Тайвань в рамках азиатского тура, передает ФАН. Накануне анонсированного дня прилета Китай организовал в провинции Фуцзянь масштабные учения и тем самым предостерег американского политика от вмешательства во внутренние дела.