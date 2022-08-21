WarGonzo: до убийства Дугиной в Москве готовились еще два теракта

В течение нескольких недель в Москве готовили два теракта, утверждает WarGonzo Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Перед убийством политолога, дочери философа Александра Дугина Дарьи в Москве готовилось еще два теракта. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.

«В течение последних недель в результате были предотвращены еще как минимум два теракта. Мы не имеем морального права рассказывать, против кого они были конкретно направлены, но уверяем — террористам удалось зайти достаточно далеко. Состоявшаяся в этом случае трагедия Дарьи Дугиной также дает понять, что действовал не просто какой-то один психопат-радикал. Работала хорошо организованная сеть», — пишет WarGonzo.

Ранее неизвестные в Подмосковье заминировали машину, на которой Дарья Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Присутствовавший на фестивале писатель Захар Прилепин обвинил во взрыве Украину.