Newsweek раскрыл, кто стоит за секретной помощью ВСУ Newsweek: ЦРУ стоит за секретной помощью, оказываемой Украине 05 июля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 + ЦРУ координирует секретную помощь украинской армии, пишет Newsweek Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь Украине, которую оказывают Соединенные Штаты, тайно координируется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а не американскими военными. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Вашингтон оказывает секретную помощь Украине, причем многие действия, которые обычно выполняются американскими военными, в данном случае осуществляет ЦРУ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что все эти действия должны соответствовать ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно обсудили возвращение территорий Украины и переговоры с Москвой. Планируется реализация этих предложений до конца 2023 года. Зеленский признал, что Киев не скрывает никаких секретов от ЦРУ США, и высказал удовлетворение от прекрасных отношений с Уильямом Бернсом, передает Life . Помощь Украине, которую оказывают Соединенные Штаты, тайно координируется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а не американскими военными. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Вашингтон оказывает секретную помощь Украине, причем многие действия, которые обычно выполняются американскими военными, в данном случае осуществляет ЦРУ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что все эти действия должны соответствовать ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно обсудили возвращение территорий Украины и переговоры с Москвой. Планируется реализация этих предложений до конца 2023 года. Зеленский признал, что Киев не скрывает никаких секретов от ЦРУ США, и высказал удовлетворение от прекрасных отношений с Уильямом Бернсом, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям