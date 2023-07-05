Newsweek раскрыл, кто стоит за секретной помощью ВСУ

Newsweek: ЦРУ стоит за секретной помощью, оказываемой Украине
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ЦРУ координирует секретную помощь украинской армии, пишет Newsweek Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощь Украине, которую оказывают Соединенные Штаты, тайно координируется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а не американскими военными. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Вашингтон оказывает секретную помощь Украине, причем многие действия, которые обычно выполняются американскими военными, в данном случае осуществляет ЦРУ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что все эти действия должны соответствовать ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно обсудили возвращение территорий Украины и переговоры с Москвой. Планируется реализация этих предложений до конца 2023 года. Зеленский признал, что Киев не скрывает никаких секретов от ЦРУ США, и высказал удовлетворение от прекрасных отношений с Уильямом Бернсом, передает Life.

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Помощь Украине, которую оказывают Соединенные Штаты, тайно координируется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а не американскими военными. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Вашингтон оказывает секретную помощь Украине, причем многие действия, которые обычно выполняются американскими военными, в данном случае осуществляет ЦРУ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что все эти действия должны соответствовать ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно обсудили возвращение территорий Украины и переговоры с Москвой. Планируется реализация этих предложений до конца 2023 года. Зеленский признал, что Киев не скрывает никаких секретов от ЦРУ США, и высказал удовлетворение от прекрасных отношений с Уильямом Бернсом, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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