США создали специальный авиафлот для снабжения ВСУ

05 июля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Секретные самолеты США доставляют оружие на Украину, пишет Newsweek Фото: Marine Corps Lance Cpl. Scott Aubuchon / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США используют «серый флот» коммерческих самолетов для перевозки оружия на Украину. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Коммерческие самолеты „серого флота“ используются США для доставки оружия на Украину», — говорится в материале журнала. Там добавили, что операции «серого флота» коммерческих авиалайнеров осуществляются конфиденциально. Чиновник ЦРУ не разглашает конкретные базы и подрядчика, обслуживающего эти самолеты, ссылаясь на опасения о возможной российской атаки на узлы и маршруты данных рейсов, если бы эти детали были известны, заключили в журнале. Ранее стало известно, что помощь Соединенных Штатов Украине осуществляется в секретном режиме и координируется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а не американскими военными. В данном случае, ЦРУ принимает на себя многие функции, обычно выполняемые военными, чтобы обеспечить конфиденциальность операций.

США используют «серый флот» коммерческих самолетов для перевозки оружия на Украину. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Коммерческие самолеты „серого флота“ используются США для доставки оружия на Украину», — говорится в материале журнала. Там добавили, что операции «серого флота» коммерческих авиалайнеров осуществляются конфиденциально. Чиновник ЦРУ не разглашает конкретные базы и подрядчика, обслуживающего эти самолеты, ссылаясь на опасения о возможной российской атаки на узлы и маршруты данных рейсов, если бы эти детали были известны, заключили в журнале. Ранее стало известно, что помощь Соединенных Штатов Украине осуществляется в секретном режиме и координируется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а не американскими военными. В данном случае, ЦРУ принимает на себя многие функции, обычно выполняемые военными, чтобы обеспечить конфиденциальность операций.