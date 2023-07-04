04 июля 2023

Румынию уличили в активной помощи Украине в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Румыния используется для транзита вооружений, заявил Кузьмин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Румыния используется для транзита вооружений из третьих стран на Украину. Об этом заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, отметив, что при этом румынские власти избегают упоминаний об этом.

«Официальные румынские власти тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине. Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств, что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом», — передают слова Кузьмина «Известия».

По его словам, на северо-западе Румынии строится ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях техники ВСУ. Также Кузьмин отметил, что обучение пилотов из Украины на истребителях F-16 в Румынии пока вызывает сомнения, так как самолеты страной приобретены недавно.

Ранее премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку заявил, что немецкие солдаты прибудут в Румынию для защиты территории на постоянной основе. Такое решение было принято в связи с провалом контрнаступления ВСУ.

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Румыния используется для транзита вооружений из третьих стран на Украину. Об этом заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, отметив, что при этом румынские власти избегают упоминаний об этом. «Официальные румынские власти тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине. Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств, что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом», — передают слова Кузьмина «Известия». По его словам, на северо-западе Румынии строится ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях техники ВСУ. Также Кузьмин отметил, что обучение пилотов из Украины на истребителях F-16 в Румынии пока вызывает сомнения, так как самолеты страной приобретены недавно. Ранее премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку заявил, что немецкие солдаты прибудут в Румынию для защиты территории на постоянной основе. Такое решение было принято в связи с провалом контрнаступления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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