Румынию уличили в активной помощи Украине в СВО

05 июля 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Румыния используется для транзита вооружений, заявил Кузьмин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Румыния используется для транзита вооружений из третьих стран на Украину. Об этом заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, отметив, что при этом румынские власти избегают упоминаний об этом. «Официальные румынские власти тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине. Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств, что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом», — передают слова Кузьмина «Известия». По его словам, на северо-западе Румынии строится ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях техники ВСУ. Также Кузьмин отметил, что обучение пилотов из Украины на истребителях F-16 в Румынии пока вызывает сомнения, так как самолеты страной приобретены недавно. Ранее премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку заявил, что немецкие солдаты прибудут в Румынию для защиты территории на постоянной основе. Такое решение было принято в связи с провалом контрнаступления ВСУ.

Румыния используется для транзита вооружений из третьих стран на Украину. Об этом заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, отметив, что при этом румынские власти избегают упоминаний об этом. «Официальные румынские власти тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине. Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств, что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом», — передают слова Кузьмина «Известия». По его словам, на северо-западе Румынии строится ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях техники ВСУ. Также Кузьмин отметил, что обучение пилотов из Украины на истребителях F-16 в Румынии пока вызывает сомнения, так как самолеты страной приобретены недавно. Ранее премьер-министр Бухареста Марчел Чолаку заявил, что немецкие солдаты прибудут в Румынию для защиты территории на постоянной основе. Такое решение было принято в связи с провалом контрнаступления ВСУ.