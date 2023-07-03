В МО Украины рассказали, от чего отказывается Киев ради помощи США

Минобороны Украины: Киеву нельзя закупать дроны из Китая
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Украина не может купить китайский дрон Mavic, сообщил Виталий Дейнега Фото:

Киев не может закупать китайское оборудование, в том числе дроны, чтобы не испортить отношения с США. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Украины Виталий Дейнега.

«Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — рассказал Дейнега в интервью украинскому изданию «Левый берег». Трансляция доступна на youtube-канале СМИ.

Дейнега рассказал, что однажды министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось покупать китайский дрон Mavic для ВСУ за свои деньги. По его словам, у России гораздо больше подобных дронов, что является проблемой для Украины.

В Минобороны Украины подчеркивали, что Киеву не хватает западного вооружения для борьбы с российскими дронами, передает RT. БПЛА активно используются РФ в спецоперации на Украине. Так, дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт противника в ходе своего первого боевого применения в зоне СВО, пишет «Царьград».

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Киев не может закупать китайское оборудование, в том числе дроны, чтобы не испортить отношения с США. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Украины Виталий Дейнега. «Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — рассказал Дейнега в интервью украинскому изданию «Левый берег». Трансляция доступна на youtube-канале СМИ. Дейнега рассказал, что однажды министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось покупать китайский дрон Mavic для ВСУ за свои деньги. По его словам, у России гораздо больше подобных дронов, что является проблемой для Украины. В Минобороны Украины подчеркивали, что Киеву не хватает западного вооружения для борьбы с российскими дронами, передает RT. БПЛА активно используются РФ в спецоперации на Украине. Так, дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт противника в ходе своего первого боевого применения в зоне СВО, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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