Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ

Палата представителей американского Конгресса не поддержала поправку о запрете передачи кассетных бомб Киеву. Об этом говорят результаты голосования среди конгрессменов.
Против поправки о запрете предоставления Украине кассетных бомб проголосовали 276 конгрессменов. За запрет отдали 147 голосов,
Ранее стало известно о предоставлении Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Сообщалось, что некоторые члены Конгресса США высказались против отправки Киеву такого вооружения, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Пентагоне сообщили, что часть боеприпасов уже находится на украинской территории, пишет RT.
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