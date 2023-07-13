13 июля 2023

Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ

Конгресс США отклонил поправки о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство членов Конгресса одобрило отправку кассетных боеприпасов на Украину Фото:
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Палата представителей американского Конгресса не поддержала поправку о запрете передачи кассетных бомб Киеву. Об этом говорят результаты голосования среди конгрессменов.

Против поправки о запрете предоставления Украине кассетных бомб проголосовали 276 конгрессменов. За запрет отдали 147 голосов, сообщается на сайте Конгресса США.

Ранее стало известно о предоставлении Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Сообщалось, что некоторые члены Конгресса США высказались против отправки Киеву такого вооружения, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Пентагоне сообщили, что часть боеприпасов уже находится на украинской территории, пишет RT.

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Палата представителей американского Конгресса не поддержала поправку о запрете передачи кассетных бомб Киеву. Об этом говорят результаты голосования среди конгрессменов. Против поправки о запрете предоставления Украине кассетных бомб проголосовали 276 конгрессменов. За запрет отдали 147 голосов, сообщается на сайте Конгресса США. Ранее стало известно о предоставлении Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Сообщалось, что некоторые члены Конгресса США высказались против отправки Киеву такого вооружения, передает деловое издание «Взгляд». Позже в Пентагоне сообщили, что часть боеприпасов уже находится на украинской территории, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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