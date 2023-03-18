Австрийцы раскритиковали Байдена за поддержку «ареста» Путина

Читатели Express раскритиковали Байдена за поддержку решения суда в Гааге об ордере на арест Путина

18 марта 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Джо Байден должен ответить перед МУС, считают в Австрии Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Читатели австрийского издания Express раскритиковали президента США Джо Байдена за поддержку выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина. Австрийцы отметили, что Байден должен предстать перед этим судом в первую очередь. «Забавно, что Байден приветствует этот шаг, — пишет читатель Express под псевдонимом Вассерас, — некоторое время назад представители правительства США все еще угрожали МУС, если они начнут расследование в отношении официальных лиц США в связи с их предполагаемыми военными преступлениями в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Косово и Пакистане». Вассерас предположил, что Байден забыл об этом факте. Читатель Альфред Нойман считает, что МУС должен был выдать ордер на арест самого Байдена: «Я уверен, что гораздо больше были бы рады получить ордер на арест Байдена за террористическую атаку на «Северные потоки». Пользователь, представившийся Фрэнком, отметил, что США неслучайно не признают юрисдикцию МУС: «Вскоре становится ясно, почему, потому что в противном случае янки сами могли бы предстать перед этим скандальным уголовным судом». Ранее, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Решение МУС поддержал Джо Байден, по его мнению, это оправданное решение. Международный уголовный суд в Гааге не признан ни в России, ни в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, поскольку РФ не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели австрийского издания Express раскритиковали президента США Джо Байдена за поддержку выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина. Австрийцы отметили, что Байден должен предстать перед этим судом в первую очередь. «Забавно, что Байден приветствует этот шаг, — пишет читатель Express под псевдонимом Вассерас, — некоторое время назад представители правительства США все еще угрожали МУС, если они начнут расследование в отношении официальных лиц США в связи с их предполагаемыми военными преступлениями в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Косово и Пакистане». Вассерас предположил, что Байден забыл об этом факте. Читатель Альфред Нойман считает, что МУС должен был выдать ордер на арест самого Байдена: «Я уверен, что гораздо больше были бы рады получить ордер на арест Байдена за террористическую атаку на «Северные потоки». Пользователь, представившийся Фрэнком, отметил, что США неслучайно не признают юрисдикцию МУС: «Вскоре становится ясно, почему, потому что в противном случае янки сами могли бы предстать перед этим скандальным уголовным судом». Ранее, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Решение МУС поддержал Джо Байден, по его мнению, это оправданное решение. Международный уголовный суд в Гааге не признан ни в России, ни в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, поскольку РФ не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет.