Евросоюз накинулся на Беларусь из-за России

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии за сотрудничество с РФ
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Разное. Москва, флаг евросоюза
ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов Фото:

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

«Изменения также приводят санкции против Беларуси в соответствии с режимом санкций против России», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии. В нем сообщается, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны. Также Евросоюз ввел запрет на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической промышленности.

Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков отметил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций. По его словам, стране удалось благополучно преодолеть самый сложный этап, передает RT.

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Евросоюз ввел санкции против Белоруссии из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии. «Изменения также приводят санкции против Беларуси в соответствии с режимом санкций против России», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии. В нем сообщается, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны. Также Евросоюз ввел запрет на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической промышленности. Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков отметил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций. По его словам, стране удалось благополучно преодолеть самый сложный этап, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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