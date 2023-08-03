Евросоюз накинулся на Беларусь из-за России

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.
«Изменения также приводят санкции против Беларуси в соответствии с режимом санкций против России», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии. В нем сообщается, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны. Также Евросоюз ввел запрет на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической промышленности.
Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков отметил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций. По его словам, стране удалось благополучно преодолеть самый сложный этап, передает RT.
Евросоюз ввел санкции против Белоруссии из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии. «Изменения также приводят санкции против Беларуси в соответствии с режимом санкций против России», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии. В нем сообщается, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны. Также Евросоюз ввел запрет на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической промышленности. Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков отметил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций. По его словам, стране удалось благополучно преодолеть самый сложный этап, передает RT.