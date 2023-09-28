Югорский вуз предложил посмертно присвоить курганскому врачу почетное звание. Фото

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Интервью с сотрудником центра Илизарова, с врачом ортопедом Горбач Евгением Сергеевичем. Курган, центр илизарова, рнц вто илизарова
Владимиру Щурову присвоено звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» посмертно Фото:

Югорский государственный университет предложил присвоить доктору медицинских наук, профессору Владимиру Щурову звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» посмертно. Ученый совет Центра им. Илизарова согласился с предложением вуза, сообщили в пресс-службе медцентра.

«Инициатива о присвоении стала одним из итогов межрегионального „круглого стола“ „Наставничество в науке“, организованного Югорским государственным университетом в рамках чествования Дня науки. Ходатайство о присвоении подписал ректор ЮГУ Роман Кучин, который был учеником Владимира Алексеевича», — говорится в сообщении Центра Илизарова.

В феврале 2024 года исполнится пять лет с момента смерти Владимира Щурова. Щуров был одним из соратников Илизарова, заложив и укрепив физиологический фундамент его метода. Несколько десятилетий он координировал магистральное направление в деятельности Центра. Автор 11 патентов, 57 рациональных предложений, более 500 статей в авторитетных научных изданиях и нескольких монографий. В качестве научного руководителя он подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Представители ЮГУ также предложили провести в феврале 2024 года научно-практическую конференцию, посвященную научному и педагогическому наследию профессора Щурова.

Доктору медицинских наук, профессору Щурову Владимиру Алексеевичу присвоено звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» (посмертно)
Доктору медицинских наук, профессору Щурову Владимиру Алексеевичу присвоено звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» (посмертно)
Фото:
Владимир Щуров ушел из жизни в 2019 году
Владимир Щуров ушел из жизни в 2019 году
Фото:

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Югорский государственный университет предложил присвоить доктору медицинских наук, профессору Владимиру Щурову звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» посмертно. Ученый совет Центра им. Илизарова согласился с предложением вуза, сообщили в пресс-службе медцентра. «Инициатива о присвоении стала одним из итогов межрегионального „круглого стола“ „Наставничество в науке“, организованного Югорским государственным университетом в рамках чествования Дня науки. Ходатайство о присвоении подписал ректор ЮГУ Роман Кучин, который был учеником Владимира Алексеевича», — говорится в сообщении Центра Илизарова. В феврале 2024 года исполнится пять лет с момента смерти Владимира Щурова. Щуров был одним из соратников Илизарова, заложив и укрепив физиологический фундамент его метода. Несколько десятилетий он координировал магистральное направление в деятельности Центра. Автор 11 патентов, 57 рациональных предложений, более 500 статей в авторитетных научных изданиях и нескольких монографий. В качестве научного руководителя он подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Представители ЮГУ также предложили провести в феврале 2024 года научно-практическую конференцию, посвященную научному и педагогическому наследию профессора Щурова.
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