Югорский вуз предложил посмертно присвоить курганскому врачу почетное звание. Фото

28 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Владимиру Щурову присвоено звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» посмертно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Югорский государственный университет предложил присвоить доктору медицинских наук, профессору Владимиру Щурову звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» посмертно. Ученый совет Центра им. Илизарова согласился с предложением вуза, сообщили в пресс-службе медцентра. «Инициатива о присвоении стала одним из итогов межрегионального „круглого стола“ „Наставничество в науке“, организованного Югорским государственным университетом в рамках чествования Дня науки. Ходатайство о присвоении подписал ректор ЮГУ Роман Кучин, который был учеником Владимира Алексеевича», — говорится в сообщении Центра Илизарова. В феврале 2024 года исполнится пять лет с момента смерти Владимира Щурова. Щуров был одним из соратников Илизарова, заложив и укрепив физиологический фундамент его метода. Несколько десятилетий он координировал магистральное направление в деятельности Центра. Автор 11 патентов, 57 рациональных предложений, более 500 статей в авторитетных научных изданиях и нескольких монографий. В качестве научного руководителя он подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Представители ЮГУ также предложили провести в феврале 2024 года научно-практическую конференцию, посвященную научному и педагогическому наследию профессора Щурова. Доктору медицинских наук, профессору Щурову Владимиру Алексеевичу присвоено звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» (посмертно) Фото: НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/ilizarovcentre Владимир Щуров ушел из жизни в 2019 году Фото: НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/ilizarovcentre

Югорский государственный университет предложил присвоить доктору медицинских наук, профессору Владимиру Щурову звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» посмертно. Ученый совет Центра им. Илизарова согласился с предложением вуза, сообщили в пресс-службе медцентра. «Инициатива о присвоении стала одним из итогов межрегионального „круглого стола“ „Наставничество в науке“, организованного Югорским государственным университетом в рамках чествования Дня науки. Ходатайство о присвоении подписал ректор ЮГУ Роман Кучин, который был учеником Владимира Алексеевича», — говорится в сообщении Центра Илизарова. В феврале 2024 года исполнится пять лет с момента смерти Владимира Щурова. Щуров был одним из соратников Илизарова, заложив и укрепив физиологический фундамент его метода. Несколько десятилетий он координировал магистральное направление в деятельности Центра. Автор 11 патентов, 57 рациональных предложений, более 500 статей в авторитетных научных изданиях и нескольких монографий. В качестве научного руководителя он подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Представители ЮГУ также предложили провести в феврале 2024 года научно-практическую конференцию, посвященную научному и педагогическому наследию профессора Щурова.