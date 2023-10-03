В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки

Капитан ВСУ Омелян: Зеленский должен снять камуфляж и надеть костюм с галстуком

03 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) должен прекратить носить камуфляжный костюм, сказал Владимир Омелян Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен снять свою камуфляжную одежду и надеть костюм с галстуком, и понять, что происходит вокруг него и вокруг его окружения. Об этом заявил бывший министр финансов страны, а ныне капитан ВСУ Владимир Омелян. «Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Валадимир Омелян изданию Politico. Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что в ВСУ растет недовольство из-за неуважения Зеленским армии. По его словам, военные устали от пустых обещаний президента Украины, который не может обеспечить фронт всем необходимым, передает Life .

Президент Украины Владимир Зеленский должен снять свою камуфляжную одежду и надеть костюм с галстуком, и понять, что происходит вокруг него и вокруг его окружения. Об этом заявил бывший министр финансов страны, а ныне капитан ВСУ Владимир Омелян. «Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Валадимир Омелян изданию Politico. Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что в ВСУ растет недовольство из-за неуважения Зеленским армии. По его словам, военные устали от пустых обещаний президента Украины, который не может обеспечить фронт всем необходимым, передает Life.