Президент Украины Владимир Зеленский должен снять свою камуфляжную одежду и надеть костюм с галстуком, и понять, что происходит вокруг него и вокруг его окружения. Об этом заявил бывший министр финансов страны, а ныне капитан ВСУ Владимир Омелян.
«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Валадимир Омелян изданию Politico.
Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что в ВСУ растет недовольство из-за неуважения Зеленским армии. По его словам, военные устали от пустых обещаний президента Украины, который не может обеспечить фронт всем необходимым, передает Life.
Президент Украины Владимир Зеленский должен снять свою камуфляжную одежду и надеть костюм с галстуком, и понять, что происходит вокруг него и вокруг его окружения. Об этом заявил бывший министр финансов страны, а ныне капитан ВСУ Владимир Омелян. «Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Валадимир Омелян изданию Politico. Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что в ВСУ растет недовольство из-за неуважения Зеленским армии. По его словам, военные устали от пустых обещаний президента Украины, который не может обеспечить фронт всем необходимым, передает Life.