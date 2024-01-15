В какие страны россиянки стали ездить за суррогатным материнством

Репродуктолог Милютина: россиянки ездят за суррогатным материнством в Грузию

15 января 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Для прохождения процедуры ЭКО с суррогатным материнством пациентки из РФ уезжают в Грузию и Армению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациентки из РФ, которые хотят пройти программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с суррогатным материнством, отправляются в Белоруссию, Грузию и Армению. Это связано с тем, что с конца 2022 года в России запретили использовать донорские яйцеклетки для суррогатных матерей. Об этом сообщила акушер-гинеколог репродуктолог Мария Милютина. «Российские пациенты начали активно делать программы ЭКО в Грузии или Белоруссии с декабря 2022 года», — передает «Ридус» слова Милютиной. Также пациенты из России выезжают в Армению и другие страны для осуществления программы экстракорпорального оплодотворения. Репродуктолог добавила, что такая тенденция сложилась после того, как в РФ запретили использовать донорские яйцеклетки для суррогатного материнства. Милютина уточнила, что клиники выдают информацию о том, кому принадлежат яйцеклетки, эмбрионы, когда и где они были получены. Документ оформляют транспортные компании и клиники. Отмечается, что транспортировка яйцеклеток в пробирках не имеет смысла, потому что требуется хранить их в специальных условиях: в дюарах с жидким азотом. Также репродуктолог заявила, что конфискованные таможней яйцеклетки могут храниться любой промежуток времени, но при условии, что в емкость с ними постоянно добавляют жидкий азот. Ранее на таможне во Владикавказе была задержана россиянка с контрабандой яйцеклеток на 2,5 миллиона рублей. Она хотела вывезти семь пробирок с биоматериалом в Грузию, чтобы пройти там процедуру ЭКО. Отмечается, что указанные пробирки можно вывозить только по специальной лицензии из ФСТЭК. Но ее у россиянки не оказалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациентки из РФ, которые хотят пройти программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с суррогатным материнством, отправляются в Белоруссию, Грузию и Армению. Это связано с тем, что с конца 2022 года в России запретили использовать донорские яйцеклетки для суррогатных матерей. Об этом сообщила акушер-гинеколог репродуктолог Мария Милютина. «Российские пациенты начали активно делать программы ЭКО в Грузии или Белоруссии с декабря 2022 года», — передает «Ридус» слова Милютиной. Также пациенты из России выезжают в Армению и другие страны для осуществления программы экстракорпорального оплодотворения. Репродуктолог добавила, что такая тенденция сложилась после того, как в РФ запретили использовать донорские яйцеклетки для суррогатного материнства. Милютина уточнила, что клиники выдают информацию о том, кому принадлежат яйцеклетки, эмбрионы, когда и где они были получены. Документ оформляют транспортные компании и клиники. Отмечается, что транспортировка яйцеклеток в пробирках не имеет смысла, потому что требуется хранить их в специальных условиях: в дюарах с жидким азотом. Также репродуктолог заявила, что конфискованные таможней яйцеклетки могут храниться любой промежуток времени, но при условии, что в емкость с ними постоянно добавляют жидкий азот. Ранее на таможне во Владикавказе была задержана россиянка с контрабандой яйцеклеток на 2,5 миллиона рублей. Она хотела вывезти семь пробирок с биоматериалом в Грузию, чтобы пройти там процедуру ЭКО. Отмечается, что указанные пробирки можно вывозить только по специальной лицензии из ФСТЭК. Но ее у россиянки не оказалось.