МВД сократило срок пребывания мигрантов в России до 90 дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты, топ
В России появится цифровой профиль иностранного гражданина Фото:

МВД России ужесточило контроль в сфере миграции. Так, временное пребывание иностранцев в стране будет ограничено до 90 дней.

«Законопроект содержит следующие правовые новеллы: Ограничение временного пребывания в РФ иностранных граждан не более девяносто дней суммарно в течение календарного года», — сообщила в telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что также появится цифровой профиль иностранного гражданина.

Ранее стало известно, что в РФ обсуждают вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Подчинятся оно будет напрямую президенту, сообщают источники, близкие к администрации президента (АП) и правительству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России ужесточило контроль в сфере миграции. Так, временное пребывание иностранцев в стране будет ограничено до 90 дней. «Законопроект содержит следующие правовые новеллы: Ограничение временного пребывания в РФ иностранных граждан не более девяносто дней суммарно в течение календарного года», — сообщила в telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что также появится цифровой профиль иностранного гражданина. Ранее стало известно, что в РФ обсуждают вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Подчинятся оно будет напрямую президенту, сообщают источники, близкие к администрации президента (АП) и правительству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...