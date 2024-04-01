Общество МВД сократило срок пребывания мигрантов в России до 90 дней 01 апреля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 + В России появится цифровой профиль иностранного гражданина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МВД России ужесточило контроль в сфере миграции. Так, временное пребывание иностранцев в стране будет ограничено до 90 дней. «Законопроект содержит следующие правовые новеллы: Ограничение временного пребывания в РФ иностранных граждан не более девяносто дней суммарно в течение календарного года», — сообщила в telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что также появится цифровой профиль иностранного гражданина. Ранее стало известно, что в РФ обсуждают вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Подчинятся оно будет напрямую президенту, сообщают источники, близкие к администрации президента (АП) и правительству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! МВД России ужесточило контроль в сфере миграции. Так, временное пребывание иностранцев в стране будет ограничено до 90 дней. «Законопроект содержит следующие правовые новеллы: Ограничение временного пребывания в РФ иностранных граждан не более девяносто дней суммарно в течение календарного года», — сообщила в telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что также появится цифровой профиль иностранного гражданина. Ранее стало известно, что в РФ обсуждают вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Подчинятся оно будет напрямую президенту, сообщают источники, близкие к администрации президента (АП) и правительству. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям