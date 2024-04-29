Экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят назвал две фатальные ошибки стран Запада в отношении Украины. Первой из них является убеждение, что перспективы Украины будут улучшаться по мере продолжения конфликта. Вторая ошибка заключается в неверной оценке военной мощи России.
«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война», — передает слова Куята Overton Magazin. Он добавил, что катастрофические последствия можно предотвратить лишь через прекращение боевых действий и инициирование мирных переговоров между странами.
Он подчеркнул, что недооценка военной мощи России стала серьезной ошибкой. Генерал отметил, что военная ситуация на Украине находится в критическом состоянии и становится все более сложной с каждым днем. Он призвал западных политиков не игнорировать желание мира со стороны украинского народа.
Запад будет давить на Киев, чтобы показать военные успехи до президентских выборов в США и оправдать выделение помощи. Новый пакет помощи Украине, однако, не гарантирует сдерживание российского наступления на фронте. Украинским войскам понадобится время, чтобы восстановиться после трудного начала 2024 года.
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Экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят назвал две фатальные ошибки стран Запада в отношении Украины. Первой из них является убеждение, что перспективы Украины будут улучшаться по мере продолжения конфликта. Вторая ошибка заключается в неверной оценке военной мощи России. «Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война», — передает слова Куята Overton Magazin. Он добавил, что катастрофические последствия можно предотвратить лишь через прекращение боевых действий и инициирование мирных переговоров между странами. Он подчеркнул, что недооценка военной мощи России стала серьезной ошибкой. Генерал отметил, что военная ситуация на Украине находится в критическом состоянии и становится все более сложной с каждым днем. Он призвал западных политиков не игнорировать желание мира со стороны украинского народа. Запад будет давить на Киев, чтобы показать военные успехи до президентских выборов в США и оправдать выделение помощи. Новый пакет помощи Украине, однако, не гарантирует сдерживание российского наступления на фронте. Украинским войскам понадобится время, чтобы восстановиться после трудного начала 2024 года.