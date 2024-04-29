Экс-генерал НАТО назвал две фатальные ошибки стран Запада на Украине

Экс-генерал НАТО Куят: Запад недооценил Россию
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Ошибочно полагать, что Украина выдержит долгую войну, заявил Харальд Куят Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят назвал две фатальные ошибки стран Запада в отношении Украины. Первой из них является убеждение, что перспективы Украины будут улучшаться по мере продолжения конфликта. Вторая ошибка заключается в неверной оценке военной мощи России.

«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война», — передает слова Куята Overton Magazin. Он добавил, что катастрофические последствия можно предотвратить лишь через прекращение боевых действий и инициирование мирных переговоров между странами.

Он подчеркнул, что недооценка военной мощи России стала серьезной ошибкой. Генерал отметил, что военная ситуация на Украине находится в критическом состоянии и становится все более сложной с каждым днем. Он призвал западных политиков не игнорировать желание мира со стороны украинского народа.

Запад будет давить на Киев, чтобы показать военные успехи до президентских выборов в США и оправдать выделение помощи. Новый пакет помощи Украине, однако, не гарантирует сдерживание российского наступления на фронте. Украинским войскам понадобится время, чтобы восстановиться после трудного начала 2024 года.

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Экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят назвал две фатальные ошибки стран Запада в отношении Украины. Первой из них является убеждение, что перспективы Украины будут улучшаться по мере продолжения конфликта. Вторая ошибка заключается в неверной оценке военной мощи России. «Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война», — передает слова Куята Overton Magazin. Он добавил, что катастрофические последствия можно предотвратить лишь через прекращение боевых действий и инициирование мирных переговоров между странами. Он подчеркнул, что недооценка военной мощи России стала серьезной ошибкой. Генерал отметил, что военная ситуация на Украине находится в критическом состоянии и становится все более сложной с каждым днем. Он призвал западных политиков не игнорировать желание мира со стороны украинского народа. Запад будет давить на Киев, чтобы показать военные успехи до президентских выборов в США и оправдать выделение помощи. Новый пакет помощи Украине, однако, не гарантирует сдерживание российского наступления на фронте. Украинским войскам понадобится время, чтобы восстановиться после трудного начала 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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