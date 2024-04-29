Экс-генерал НАТО назвал две фатальные ошибки стран Запада на Украине

Экс-генерал НАТО Куят: Запад недооценил Россию

29 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Ошибочно полагать, что Украина выдержит долгую войну, заявил Харальд Куят Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят назвал две фатальные ошибки стран Запада в отношении Украины. Первой из них является убеждение, что перспективы Украины будут улучшаться по мере продолжения конфликта. Вторая ошибка заключается в неверной оценке военной мощи России. «Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война», — передает слова Куята Overton Magazin. Он добавил, что катастрофические последствия можно предотвратить лишь через прекращение боевых действий и инициирование мирных переговоров между странами. Он подчеркнул, что недооценка военной мощи России стала серьезной ошибкой. Генерал отметил, что военная ситуация на Украине находится в критическом состоянии и становится все более сложной с каждым днем. Он призвал западных политиков не игнорировать желание мира со стороны украинского народа. Запад будет давить на Киев, чтобы показать военные успехи до президентских выборов в США и оправдать выделение помощи. Новый пакет помощи Украине, однако, не гарантирует сдерживание российского наступления на фронте. Украинским войскам понадобится время, чтобы восстановиться после трудного начала 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят назвал две фатальные ошибки стран Запада в отношении Украины. Первой из них является убеждение, что перспективы Украины будут улучшаться по мере продолжения конфликта. Вторая ошибка заключается в неверной оценке военной мощи России. «Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война», — передает слова Куята Overton Magazin. Он добавил, что катастрофические последствия можно предотвратить лишь через прекращение боевых действий и инициирование мирных переговоров между странами. Он подчеркнул, что недооценка военной мощи России стала серьезной ошибкой. Генерал отметил, что военная ситуация на Украине находится в критическом состоянии и становится все более сложной с каждым днем. Он призвал западных политиков не игнорировать желание мира со стороны украинского народа. Запад будет давить на Киев, чтобы показать военные успехи до президентских выборов в США и оправдать выделение помощи. Новый пакет помощи Украине, однако, не гарантирует сдерживание российского наступления на фронте. Украинским войскам понадобится время, чтобы восстановиться после трудного начала 2024 года.