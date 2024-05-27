Курганцев позвали печь булочки и хлеб в ХМАО за зарплату в 115 000 рублей

Пекарня из ХМАО набирает поваров среди жителей Курганской области. Вахтовикам пообещали зарплату в 115 тысяч рублей за 45 смен, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Работа в Ханты-Мансийском округе для жителей Курганской области. Требуются пекари. График: 45/45 смен. Зарплата: 115 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».
Сотрудники займутся приготовление различных видов фарша и теста, разделкой, приготовлением, выпеканием изделий (пирожков, булочек, хлеба и прочего) и заготовкой сырья по технологическим картам. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и питание. Транспортные расходы возьмет на себя компания. Деньги, потраченные на медосмотр, будут компенсированы.
В прошлом году жителей региона звали работать пекарями в Израиль. Соискателей заманивали зарплатой в 320 тысяч рублей.
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