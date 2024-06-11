Француз умер при попытке нелегально попасть на Байконур

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Двое французов пытались добраться до Байконура, но один из них скончался по пути, заявил источник Фото:

Двое граждан Франции предприняли попытку попасть на космодром Байконур в Казахстане. Однако один из них по пути скончался от обезвоживания, второй француз не успел привести ему помощь и оказать ее самостоятельно. Об этом сообщил источник на космодроме.

«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. <…> По дороге одному стало плохо. «Пока он [второй француз] дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — передает РИА Новости информацию от источника.

Инцидент на Байконуре не является уникальным случаем для экстремальных туристов. В 2023 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о задержании британца Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы у космолета «Буран». Также отмечается, что климатические условия региона особенно жесткие: средняя температура в июне может достигать +33 градусов по Цельсию.

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Двое граждан Франции предприняли попытку попасть на космодром Байконур в Казахстане. Однако один из них по пути скончался от обезвоживания, второй француз не успел привести ему помощь и оказать ее самостоятельно. Об этом сообщил источник на космодроме. «Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. <…> По дороге одному стало плохо. «Пока он [второй француз] дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — передает РИА Новости информацию от источника. Инцидент на Байконуре не является уникальным случаем для экстремальных туристов. В 2023 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о задержании британца Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы у космолета «Буран». Также отмечается, что климатические условия региона особенно жесткие: средняя температура в июне может достигать +33 градусов по Цельсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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