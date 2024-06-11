Француз умер при попытке нелегально попасть на Байконур

Двое граждан Франции предприняли попытку попасть на космодром Байконур в Казахстане. Однако один из них по пути скончался от обезвоживания, второй француз не успел привести ему помощь и оказать ее самостоятельно. Об этом сообщил источник на космодроме.
«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. <…> По дороге одному стало плохо. «Пока он [второй француз] дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — передает РИА Новости информацию от источника.
Инцидент на Байконуре не является уникальным случаем для экстремальных туристов. В 2023 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о задержании британца Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы у космолета «Буран». Также отмечается, что климатические условия региона особенно жесткие: средняя температура в июне может достигать +33 градусов по Цельсию.
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