Француз умер при попытке нелегально попасть на Байконур

11 июня 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Двое французов пытались добраться до Байконура, но один из них скончался по пути, заявил источник Фото: spacePD/pickupimage Двое граждан Франции предприняли попытку попасть на космодром Байконур в Казахстане. Однако один из них по пути скончался от обезвоживания, второй француз не успел привести ему помощь и оказать ее самостоятельно. Об этом сообщил источник на космодроме. «Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. <…> По дороге одному стало плохо. «Пока он [второй француз] дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — передает РИА Новости информацию от источника. Инцидент на Байконуре не является уникальным случаем для экстремальных туристов. В 2023 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о задержании британца Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы у космолета «Буран». Также отмечается, что климатические условия региона особенно жесткие: средняя температура в июне может достигать +33 градусов по Цельсию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое граждан Франции предприняли попытку попасть на космодром Байконур в Казахстане. Однако один из них по пути скончался от обезвоживания, второй француз не успел привести ему помощь и оказать ее самостоятельно. Об этом сообщил источник на космодроме. «Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. <…> По дороге одному стало плохо. «Пока он [второй француз] дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — передает РИА Новости информацию от источника. Инцидент на Байконуре не является уникальным случаем для экстремальных туристов. В 2023 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о задержании британца Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы у космолета «Буран». Также отмечается, что климатические условия региона особенно жесткие: средняя температура в июне может достигать +33 градусов по Цельсию.