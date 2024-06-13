Доллар торговался в России с разницей курсов в 10 рублей

Российские банки продавали доллары после введения санкций в отношении Мосбиржи с разницей курсов в среднем — 10 рублей. Об этом говорят данные исследования.
«После введения санкций США против Мосбиржи в крупнейших банках разница курсов при покупке и продаже валюты выросла в среднем до 10 рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на собственное исследование. Уточняется, что максимальная разница курсов в ведущих банках России не превышала 26 рублей.
Минфин США 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. В Банке России заявили, что сделки с евро и долларом после введения санкций продолжат проходить на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные регулятора.
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