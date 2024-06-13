13 июня 2024

Доллар торговался в России с разницей курсов в 10 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Американские санкции против Мосбиржи не привели к резкому росту курса доллара
Американские санкции против Мосбиржи не привели к резкому росту курса доллара Фото:

Российские банки продавали доллары после введения санкций в отношении Мосбиржи с разницей курсов в среднем — 10 рублей. Об этом говорят данные исследования.

«После введения санкций США против Мосбиржи в крупнейших банках разница курсов при покупке и продаже валюты выросла в среднем до 10 рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на собственное исследование. Уточняется, что максимальная разница курсов в ведущих банках России не превышала 26 рублей.

Минфин США 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. В Банке России заявили, что сделки с евро и долларом после введения санкций продолжат проходить на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные регулятора.

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Российские банки продавали доллары после введения санкций в отношении Мосбиржи с разницей курсов в среднем — 10 рублей. Об этом говорят данные исследования. «После введения санкций США против Мосбиржи в крупнейших банках разница курсов при покупке и продаже валюты выросла в среднем до 10 рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на собственное исследование. Уточняется, что максимальная разница курсов в ведущих банках России не превышала 26 рублей. Минфин США 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. В Банке России заявили, что сделки с евро и долларом после введения санкций продолжат проходить на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные регулятора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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