Опубликованы кадры с места крушения Sukhoi Superjet 100

12 июля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в районе малого Корасева, сообщают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100. По их словам, после взрыва судна, предположительно в районе населенного пункта Малое Карасево, в небо поднялся «большой гриб» от взрыва. «Был звук самолета потом затишье, и хлопок, и в воздух поднялся гриб большой в районе малого Корасева, за кладбищем за лесом» — говорят очевидцы крушения. Их слова передает «Осторожно новости». При этом официально пока не сообщается, где именно самолет рухнул. На кадрах девушка отмечает, что самолет упал в лесистой местности в районе деревни. Предварительно оперативные службы сообщают, что при крушении на борту находились трое членов экипажа. Все они погибли. Также сообщается, что самолет совершал плановый полет после ремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100. По их словам, после взрыва судна, предположительно в районе населенного пункта Малое Карасево, в небо поднялся «большой гриб» от взрыва. «Был звук самолета потом затишье, и хлопок, и в воздух поднялся гриб большой в районе малого Корасева, за кладбищем за лесом» — говорят очевидцы крушения. Их слова передает «Осторожно новости». При этом официально пока не сообщается, где именно самолет рухнул. На кадрах девушка отмечает, что самолет упал в лесистой местности в районе деревни. Предварительно оперативные службы сообщают, что при крушении на борту находились трое членов экипажа. Все они погибли. Также сообщается, что самолет совершал плановый полет после ремонта.