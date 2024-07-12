Опубликованы кадры с места крушения Sukhoi Superjet 100

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100. По их словам, после взрыва судна, предположительно в районе населенного пункта Малое Карасево, в небо поднялся «большой гриб» от взрыва.
«Был звук самолета потом затишье, и хлопок, и в воздух поднялся гриб большой в районе малого Корасева, за кладбищем за лесом» — говорят очевидцы крушения. Их слова передает «Осторожно новости». При этом официально пока не сообщается, где именно самолет рухнул. На кадрах девушка отмечает, что самолет упал в лесистой местности в районе деревни.
Предварительно оперативные службы сообщают, что при крушении на борту находились трое членов экипажа. Все они погибли. Также сообщается, что самолет совершал плановый полет после ремонта.
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