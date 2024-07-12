Опубликованы кадры с места крушения Sukhoi Superjet 100

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Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в районе малого Корасева, сообщают очевидцы Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100. По их словам, после взрыва судна, предположительно в районе населенного пункта Малое Карасево, в небо поднялся «большой гриб» от взрыва.

«Был звук самолета потом затишье, и хлопок, и в воздух поднялся гриб большой в районе малого Корасева, за кладбищем за лесом» — говорят очевидцы крушения. Их слова передает «Осторожно новости». При этом официально пока не сообщается, где именно самолет рухнул. На кадрах девушка отмечает, что самолет упал в лесистой местности в районе деревни.

Предварительно оперативные службы сообщают, что при крушении на борту находились трое членов экипажа. Все они погибли. Также сообщается, что самолет совершал плановый полет после ремонта.

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Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100. По их словам, после взрыва судна, предположительно в районе населенного пункта Малое Карасево, в небо поднялся «большой гриб» от взрыва. «Был звук самолета потом затишье, и хлопок, и в воздух поднялся гриб большой в районе малого Корасева, за кладбищем за лесом» — говорят очевидцы крушения. Их слова передает «Осторожно новости». При этом официально пока не сообщается, где именно самолет рухнул. На кадрах девушка отмечает, что самолет упал в лесистой местности в районе деревни. Предварительно оперативные службы сообщают, что при крушении на борту находились трое членов экипажа. Все они погибли. Также сообщается, что самолет совершал плановый полет после ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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