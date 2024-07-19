Блинкен раскрыл, что будет с Украиной после победы Трампа

Блинкен: США не гарантирует поддержку Украине в случае победы Трампа

19 июля 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Блинкен сообщил о самостоятельном выборе внешнеполитического курса при каждом правительстве в США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Нынешняя администрация США не может гарантировать продолжение поддержки для Украины, если на выборах в стране победит партия республиканцев кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что каждое правительство может само выбрать курс во внешней политике страны. «Послушайте, каждая администрация, разумеется, имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее», — заявил Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене. Трансляция проходит на Youtube-канале департамента США. Однако, госсекретарь Штатов добавил, что неделю назад на прошедшем саммите НАТО более 20 стран заявили о подписании соглашений по безопасности с Киевом. Они рассчитаны на 10 лет. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предстоящие президентские выборы в Штатах станут ключевым событием для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что в случае победы Дональда Трампа, шансы на начало мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине могут значительно возрасти уже в 2024 году. Также, по словам венгерского министра, в таком случае и американская позиция по Украине может претерпеть существенные изменения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нынешняя администрация США не может гарантировать продолжение поддержки для Украины, если на выборах в стране победит партия республиканцев кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что каждое правительство может само выбрать курс во внешней политике страны. «Послушайте, каждая администрация, разумеется, имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее», — заявил Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене. Трансляция проходит на Youtube-канале департамента США. Однако, госсекретарь Штатов добавил, что неделю назад на прошедшем саммите НАТО более 20 стран заявили о подписании соглашений по безопасности с Киевом. Они рассчитаны на 10 лет. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предстоящие президентские выборы в Штатах станут ключевым событием для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что в случае победы Дональда Трампа, шансы на начало мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине могут значительно возрасти уже в 2024 году. Также, по словам венгерского министра, в таком случае и американская позиция по Украине может претерпеть существенные изменения.