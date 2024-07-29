29 июля 2024

ФСИН опровергла данные о сделанных в тюрьме членом банды «Цапков» винирах

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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь
В пресс-службе ФСИН прокомментировали информацию о том, что якобы к Алексееву в СИЗО приезжал стоматолог из Краснодара Фото:

ФСИН по Ростовской области опровергло информацию о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев, приговоренный к пожизненному сроку, установил себе в СИЗО виниры стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

«Опубликованная информация о пожизненно осужденном Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН, передает ТАСС. В ведомстве также подчеркнули, что после прибытия в СИЗО-1 Алексеев не покидал изолятор и ему не оказывали услуги по протезированию зубов на территории учреждения. Владимир Алексеев был осужден к пожизненному заключению за убийство 18 человек и в настоящее время находится в СИЗО в связи с рассмотрением вопроса о его переводе в колонию строгого режима «Черный дельфин».

Ранее сообщалось, что Алексеев, который приговорен к пожизненному заключению свободы за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в СИЗО. Уточнялось, что для этого в нему приехал краснодарский стоматолог.

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ФСИН по Ростовской области опровергло информацию о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев, приговоренный к пожизненному сроку, установил себе в СИЗО виниры стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления. «Опубликованная информация о пожизненно осужденном Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН, передает ТАСС. В ведомстве также подчеркнули, что после прибытия в СИЗО-1 Алексеев не покидал изолятор и ему не оказывали услуги по протезированию зубов на территории учреждения. Владимир Алексеев был осужден к пожизненному заключению за убийство 18 человек и в настоящее время находится в СИЗО в связи с рассмотрением вопроса о его переводе в колонию строгого режима «Черный дельфин». Ранее сообщалось, что Алексеев, который приговорен к пожизненному заключению свободы за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в СИЗО. Уточнялось, что для этого в нему приехал краснодарский стоматолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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