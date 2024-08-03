03 августа 2024

Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, флаг
До следующего слушания по делу Дональда Трампа осталось две недели Фото:

Окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы. Об этом заявила федеральный судья Тани Чаткен.

«Суд восстановил юрисдикцию по данному делу (против Дональда Трампа — прим. URA.RU). Предварительное судебное совещание назначено на 16 августа 2024 года», — цитату из постановления судьи приводит РИА Новости. Это решение было приятно из-за реакции Верховного суда, который в июле отказался признать за бывшим лидером страны абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.

В середине июля другое дело о хранении секретных документов, где фигурировал Трамп, было прекращено. Это случилось после попытки покушения.

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Окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы. Об этом заявила федеральный судья Тани Чаткен. «Суд восстановил юрисдикцию по данному делу (против Дональда Трампа — прим. URA.RU). Предварительное судебное совещание назначено на 16 августа 2024 года», — цитату из постановления судьи приводит РИА Новости. Это решение было приятно из-за реакции Верховного суда, который в июле отказался признать за бывшим лидером страны абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. В середине июля другое дело о хранении секретных документов, где фигурировал Трамп, было прекращено. Это случилось после попытки покушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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