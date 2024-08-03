Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы

04 августа 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

До следующего слушания по делу Дональда Трампа осталось две недели Фото: Сергей Русанов Окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы. Об этом заявила федеральный судья Тани Чаткен. «Суд восстановил юрисдикцию по данному делу (против Дональда Трампа — прим. URA.RU). Предварительное судебное совещание назначено на 16 августа 2024 года», — цитату из постановления судьи приводит РИА Новости. Это решение было приятно из-за реакции Верховного суда, который в июле отказался признать за бывшим лидером страны абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. В середине июля другое дело о хранении секретных документов, где фигурировал Трамп, было прекращено. Это случилось после попытки покушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы. Об этом заявила федеральный судья Тани Чаткен. «Суд восстановил юрисдикцию по данному делу (против Дональда Трампа — прим. URA.RU). Предварительное судебное совещание назначено на 16 августа 2024 года», — цитату из постановления судьи приводит РИА Новости. Это решение было приятно из-за реакции Верховного суда, который в июле отказался признать за бывшим лидером страны абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. В середине июля другое дело о хранении секретных документов, где фигурировал Трамп, было прекращено. Это случилось после попытки покушения.