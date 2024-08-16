Лидера «Коррозии металла» снова задержали после скандала

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Солиста группы "Коррозии металла" вновь арестовали
Солиста группы "Коррозии металла" вновь арестовали Фото:

Основателя группы «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали в Мичуринске Воронежской области за «мифическое» распитие алкоголя. Ранее во вторник, 13 августа, его арестовали в Новороссийске за якобы фальшивую купюру.

«В Мичуринске спящего арестовали. За мифическое распитие пива — где мог купить?», — сказал Троицкий в разговоре с RTVI. В Новороссийске 15 августа он сел на поезд до Москвы, а уже ночью его задержали в Воронежской области.

По словам артиста, в Новороссийске сотрудники отдела экономической безопасности ему угрожали убийством, если он не покажет оборудование для производства фальшивых денег. Он сказал, что купюру получил, когда ему давали сдачу с пяти тысяч рублей. С ней он и пошел в магазин утром 13 августа. «Паук» заявляет, что его избили и залили в рот алкоголь, чтобы ввести полицию в заблуждение.

Сотрудники правоохранительных органов отвезли Троицкого в больницу, а после в отдел, где ему выписали штраф за мелкое хулиганство. Кроме того, артист сказал, что штраф оплатила сотрудница полиции, взяв его телефон и зайдя в банковское приложение. При этом в дежурной части Новороссийска корреспондентам RTVI сообщили, что задержанный матерился, размахивал руками и приставал к гражданам.

В апреле этого года солиста группы «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали на концерте в клубе «Ненависть». Он получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики.

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Основателя группы «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали в Мичуринске Воронежской области за «мифическое» распитие алкоголя. Ранее во вторник, 13 августа, его арестовали в Новороссийске за якобы фальшивую купюру. «В Мичуринске спящего арестовали. За мифическое распитие пива — где мог купить?», — сказал Троицкий в разговоре с RTVI. В Новороссийске 15 августа он сел на поезд до Москвы, а уже ночью его задержали в Воронежской области. По словам артиста, в Новороссийске сотрудники отдела экономической безопасности ему угрожали убийством, если он не покажет оборудование для производства фальшивых денег. Он сказал, что купюру получил, когда ему давали сдачу с пяти тысяч рублей. С ней он и пошел в магазин утром 13 августа. «Паук» заявляет, что его избили и залили в рот алкоголь, чтобы ввести полицию в заблуждение. Сотрудники правоохранительных органов отвезли Троицкого в больницу, а после в отдел, где ему выписали штраф за мелкое хулиганство. Кроме того, артист сказал, что штраф оплатила сотрудница полиции, взяв его телефон и зайдя в банковское приложение. При этом в дежурной части Новороссийска корреспондентам RTVI сообщили, что задержанный матерился, размахивал руками и приставал к гражданам. В апреле этого года солиста группы «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали на концерте в клубе «Ненависть». Он получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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