17 августа 2024

Кадыров пригласил Илона Маска в Чечню после тест-драйва электропикапа Cybertruck

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров пообещал принять Илона Маска как дорогого гостя Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за полученный электропикап Cybertruck от компании Tesla и пригласил его посетить Грозный. Чеченский лидер пообещал принять миллиардера как дорогого гостя.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что ждет новых разработок от американского предпринимателя, которые поспособствуют завершению СВО.

Ранее Кадыров опубликовал видео с тест-драйвом кибертрака «Тесла». Глава Чечни высоко отозвался об американском электромобиле, подчеркнув, что отправит машину в зону СВО.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за полученный электропикап Cybertruck от компании Tesla и пригласил его посетить Грозный. Чеченский лидер пообещал принять миллиардера как дорогого гостя. «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что ждет новых разработок от американского предпринимателя, которые поспособствуют завершению СВО. Ранее Кадыров опубликовал видео с тест-драйвом кибертрака «Тесла». Глава Чечни высоко отозвался об американском электромобиле, подчеркнув, что отправит машину в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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