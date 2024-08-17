Кадыров пригласил Илона Маска в Чечню после тест-драйва электропикапа Cybertruck

18 августа 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Кадыров пообещал принять Илона Маска как дорогого гостя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за полученный электропикап Cybertruck от компании Tesla и пригласил его посетить Грозный. Чеченский лидер пообещал принять миллиардера как дорогого гостя. «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что ждет новых разработок от американского предпринимателя, которые поспособствуют завершению СВО. Ранее Кадыров опубликовал видео с тест-драйвом кибертрака «Тесла». Глава Чечни высоко отозвался об американском электромобиле, подчеркнув, что отправит машину в зону СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за полученный электропикап Cybertruck от компании Tesla и пригласил его посетить Грозный. Чеченский лидер пообещал принять миллиардера как дорогого гостя. «Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что ждет новых разработок от американского предпринимателя, которые поспособствуют завершению СВО. Ранее Кадыров опубликовал видео с тест-драйвом кибертрака «Тесла». Глава Чечни высоко отозвался об американском электромобиле, подчеркнув, что отправит машину в зону СВО.