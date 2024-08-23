Захарова сравнила режим Зеленского с ИГ*

23 августа 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Мария Захарова завила, что у власти Украины находятся террористы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила текущий киевский режим с Исламским Государством (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). По ее словам, сейчас у власти Украины находятся террористы, чья политика напоминает ИГИЛ, передает корреспондент URA.RU. «Второй Майдан 2013—2014 годов привел к власти людей, которые, как мы сейчас понимаем, являются просто бандитами. <…> Сегодня это просто террористы, которые каждый день направляют дроны на гражданские объекты, каждый день убивают детей на детских площадках, больницах и школах. <…> Классическое запрещенное „Исламское государство Ирака и Леванта“ — ИГИЛ», — заявила Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События». Она также добавила, что те люди, которые пришли к власти после Евромайдана в 2014 году, сделали это изначально на незаконных основаниях. По словам Захаровой, власти Киева наносят удары не только по военным целям, но и мирным жителям, гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическим комплексам. В том числе, они запугивают граждан и распространяют ложные сведения. Ранее официальный представитель МИД РФ обвинила президента Украины Владимира Зеленского в использовании государственного аппарата страны как «террористического движка». Она также раскритиковала идеологию «киевскорежимного неонацизма», которая, по ее словам, привела к формированию «международного террористического гнездовья» в Украине. Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила текущий киевский режим с Исламским Государством (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). По ее словам, сейчас у власти Украины находятся террористы, чья политика напоминает ИГИЛ, передает корреспондент URA.RU. «Второй Майдан 2013—2014 годов привел к власти людей, которые, как мы сейчас понимаем, являются просто бандитами. <…> Сегодня это просто террористы, которые каждый день направляют дроны на гражданские объекты, каждый день убивают детей на детских площадках, больницах и школах. <…> Классическое запрещенное „Исламское государство Ирака и Леванта“ — ИГИЛ», — заявила Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События». Она также добавила, что те люди, которые пришли к власти после Евромайдана в 2014 году, сделали это изначально на незаконных основаниях. По словам Захаровой, власти Киева наносят удары не только по военным целям, но и мирным жителям, гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическим комплексам. В том числе, они запугивают граждан и распространяют ложные сведения. Ранее официальный представитель МИД РФ обвинила президента Украины Владимира Зеленского в использовании государственного аппарата страны как «террористического движка». Она также раскритиковала идеологию «киевскорежимного неонацизма», которая, по ее словам, привела к формированию «международного террористического гнездовья» в Украине. Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.