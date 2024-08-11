Захарова сравнила режим Зеленского с ИГИЛ*

Представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между действиями украинского руководства и деятельностью запрещенной террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в использовании государственного аппарата страны как «террористического движка».
«Зеленский же по западной указке пошел другим путем — он превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она также раскритиковала идеологию «киевскорежимного неонацизма», которая, по ее словам, привела к формированию «международного террористического гнездовья» в Украине.
ВСУ попытались вторгнуться на территорию России через Курскую область 6 августа. На границе до сих пор происходят стычки с противником. Параллельно украинские военные обильно обстреливают Белгородскую и Брянскую область, в регионах введен режим контртеррористической операции (КТО).
10 августа солдаты ВСУ ударили по пункту временной дислокации ВС РФ в Курской области. По словам военкора Юрия Котенка, украинцы использовали боеприпасы с хлором.
*ИГ, ИГИЛ — террористическая организация. Запрещена на территории России.
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