Захарова сравнила режим Зеленского с ИГИЛ*

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Мария Захарова сравнила режим Владимира Зеленского с ИГИЛ*, она считает госаппарат Украины террористическим движком
Мария Захарова сравнила режим Владимира Зеленского с ИГИЛ*, она считает госаппарат Украины террористическим движком Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между действиями украинского руководства и деятельностью запрещенной террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в использовании государственного аппарата страны как «террористического движка».

«Зеленский же по западной указке пошел другим путем — он превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она также раскритиковала идеологию «киевскорежимного неонацизма», которая, по ее словам, привела к формированию «международного террористического гнездовья» в Украине.

ВСУ попытались вторгнуться на территорию России через Курскую область 6 августа. На границе до сих пор происходят стычки с противником. Параллельно украинские военные обильно обстреливают Белгородскую и Брянскую область, в регионах введен режим контртеррористической операции (КТО).

10 августа солдаты ВСУ ударили по пункту временной дислокации ВС РФ в Курской области. По словам военкора Юрия Котенка, украинцы использовали боеприпасы с хлором.

*ИГ, ИГИЛ — террористическая организация. Запрещена на территории России.

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Представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между действиями украинского руководства и деятельностью запрещенной террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в использовании государственного аппарата страны как «террористического движка». «Зеленский же по западной указке пошел другим путем — он превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она также раскритиковала идеологию «киевскорежимного неонацизма», которая, по ее словам, привела к формированию «международного террористического гнездовья» в Украине. ВСУ попытались вторгнуться на территорию России через Курскую область 6 августа. На границе до сих пор происходят стычки с противником. Параллельно украинские военные обильно обстреливают Белгородскую и Брянскую область, в регионах введен режим контртеррористической операции (КТО). 10 августа солдаты ВСУ ударили по пункту временной дислокации ВС РФ в Курской области. По словам военкора Юрия Котенка, украинцы использовали боеприпасы с хлором. *ИГ, ИГИЛ — террористическая организация. Запрещена на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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