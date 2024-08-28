Французский адвокат заявил, что за Дуровым следили перед задержанием

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
За Павлом Дуровым (на фото) могли следить французские власти задолго до задержания, предположил адвокат Антони Бем Фото:
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Французский адвокат Антони Бем считает, что за основателем Telegram Павлом Дуровым наверняка следили перед тем, как его арестовать. Об этом правоохранитель рассказал в разговоре с журналистами, отметив, что перед задержанием Дурову предъявили ордер на арест, для подготовки которого требуется время.

«Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений», — сказал Антони Бем РИА Новости.

Также он отметил, что задержание российского предпринимателя происходило на территории частного аэропорта, где доступ к пассажирам получить довольно сложно. В итоге адвокат предположил несколько версий: либо за Дуровым следили и подслушивали его разговоры, либо французские власти сотрудничали с коллегами из Дубая, которые передавали информацию о Дурове.

Дурова арестовали на территории французского аэропорта 25 августа. Спустя время власти страны заявили, что арест произошел в связи с делом, возбужденным еще в июле. В настоящий момент основатель Telegram подозревается в совершении 12 тяжких преступлений, включая содействие терроризму, продажу наркотиков и распространение детской порнографии, передает РАПСИ. Как писали американские журналисты, арест Дурова мог быть связан с тем, что тот отказался сотрудничать с властями Франции и передавать данные спецслужбам, связанные с Telegram. Юристы уверены, что пока виновность Дурова не доказана, сообщает «Национальная служба новостей».

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Французский адвокат Антони Бем считает, что за основателем Telegram Павлом Дуровым наверняка следили перед тем, как его арестовать. Об этом правоохранитель рассказал в разговоре с журналистами, отметив, что перед задержанием Дурову предъявили ордер на арест, для подготовки которого требуется время. «Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений», — сказал Антони Бем РИА Новости. Также он отметил, что задержание российского предпринимателя происходило на территории частного аэропорта, где доступ к пассажирам получить довольно сложно. В итоге адвокат предположил несколько версий: либо за Дуровым следили и подслушивали его разговоры, либо французские власти сотрудничали с коллегами из Дубая, которые передавали информацию о Дурове. Дурова арестовали на территории французского аэропорта 25 августа. Спустя время власти страны заявили, что арест произошел в связи с делом, возбужденным еще в июле. В настоящий момент основатель Telegram подозревается в совершении 12 тяжких преступлений, включая содействие терроризму, продажу наркотиков и распространение детской порнографии, передает РАПСИ. Как писали американские журналисты, арест Дурова мог быть связан с тем, что тот отказался сотрудничать с властями Франции и передавать данные спецслужбам, связанные с Telegram. Юристы уверены, что пока виновность Дурова не доказана, сообщает «Национальная служба новостей».
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