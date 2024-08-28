Французский адвокат заявил, что за Дуровым следили перед задержанием

28 августа 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

За Павлом Дуровым (на фото) могли следить французские власти задолго до задержания, предположил адвокат Антони Бем Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Французский адвокат Антони Бем считает, что за основателем Telegram Павлом Дуровым наверняка следили перед тем, как его арестовать. Об этом правоохранитель рассказал в разговоре с журналистами, отметив, что перед задержанием Дурову предъявили ордер на арест, для подготовки которого требуется время. «Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений», — сказал Антони Бем РИА Новости. Также он отметил, что задержание российского предпринимателя происходило на территории частного аэропорта, где доступ к пассажирам получить довольно сложно. В итоге адвокат предположил несколько версий: либо за Дуровым следили и подслушивали его разговоры, либо французские власти сотрудничали с коллегами из Дубая, которые передавали информацию о Дурове. Дурова арестовали на территории французского аэропорта 25 августа. Спустя время власти страны заявили, что арест произошел в связи с делом, возбужденным еще в июле. В настоящий момент основатель Telegram подозревается в совершении 12 тяжких преступлений, включая содействие терроризму, продажу наркотиков и распространение детской порнографии, передает РАПСИ. Как писали американские журналисты, арест Дурова мог быть связан с тем, что тот отказался сотрудничать с властями Франции и передавать данные спецслужбам, связанные с Telegram. Юристы уверены, что пока виновность Дурова не доказана, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский адвокат Антони Бем считает, что за основателем Telegram Павлом Дуровым наверняка следили перед тем, как его арестовать. Об этом правоохранитель рассказал в разговоре с журналистами, отметив, что перед задержанием Дурову предъявили ордер на арест, для подготовки которого требуется время. «Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений», — сказал Антони Бем РИА Новости. Также он отметил, что задержание российского предпринимателя происходило на территории частного аэропорта, где доступ к пассажирам получить довольно сложно. В итоге адвокат предположил несколько версий: либо за Дуровым следили и подслушивали его разговоры, либо французские власти сотрудничали с коллегами из Дубая, которые передавали информацию о Дурове. Дурова арестовали на территории французского аэропорта 25 августа. Спустя время власти страны заявили, что арест произошел в связи с делом, возбужденным еще в июле. В настоящий момент основатель Telegram подозревается в совершении 12 тяжких преступлений, включая содействие терроризму, продажу наркотиков и распространение детской порнографии, передает РАПСИ. Как писали американские журналисты, арест Дурова мог быть связан с тем, что тот отказался сотрудничать с властями Франции и передавать данные спецслужбам, связанные с Telegram. Юристы уверены, что пока виновность Дурова не доказана, сообщает «Национальная служба новостей».