Politico раскрыло, чем было спровоцировано задержание Дурова

Politico: арест Дурова произошел из-за его нежелания сотрудничать с властями
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Дуров был задержан в аэропорту Франции, оно спровоцировано его нежеланием сотрудничать с властями Франции, сообщил Politico
Дуров был задержан в аэропорту Франции, оно спровоцировано его нежеланием сотрудничать с властями Франции, сообщил Politico Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции из-за его отказа в сотрудничестве с властями. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Они разозлили людей своим отказом давать ответы в грязных файлах», — заявил Politico чиновник, под условием анонимности. По его словам, Telegram вызвал недовольство во Франции из-за отсутствия желания кооперироваться с местными властями.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Посольство России в стране направило ноту в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнила, что российское посольство немедленно отреагировало на информацию о задержании.

В Госдуме РФ предложили взять мессенджер под защиту из-за высокой значимости для граждан страны. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отметил, что можно выкупить его ради спасения.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции из-за его отказа в сотрудничестве с властями. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники. «Они разозлили людей своим отказом давать ответы в грязных файлах», — заявил Politico чиновник, под условием анонимности. По его словам, Telegram вызвал недовольство во Франции из-за отсутствия желания кооперироваться с местными властями. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Посольство России в стране направило ноту в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнила, что российское посольство немедленно отреагировало на информацию о задержании. В Госдуме РФ предложили взять мессенджер под защиту из-за высокой значимости для граждан страны. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отметил, что можно выкупить его ради спасения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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