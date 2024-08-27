Politico раскрыло, чем было спровоцировано задержание Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции из-за его отказа в сотрудничестве с властями. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Они разозлили людей своим отказом давать ответы в грязных файлах», — заявил Politico чиновник, под условием анонимности. По его словам, Telegram вызвал недовольство во Франции из-за отсутствия желания кооперироваться с местными властями.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Посольство России в стране направило ноту в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнила, что российское посольство немедленно отреагировало на информацию о задержании.
В Госдуме РФ предложили взять мессенджер под защиту из-за высокой значимости для граждан страны. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отметил, что можно выкупить его ради спасения.
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