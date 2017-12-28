00:10 28 декабря 2017 0

Журналисты отвлекли Владимира Путина от общения с губернаторами ФОТО: читатели URA.RU

Три уральских политика завершают год на мажорной ноте — этим сегодня могут похвастать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и. о. губернатора Омской области Александр Бурков и экс-губернатор Пермского края, ныне глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Сразу после заседания Госсовета в Москве в среду, 27 декабря, к ним, вышедшим из зала и болтающим на отвлеченные темы за бокалом шампанского, присоединился президент России Владимир Путин.

Представители крепкого уральского землячества обсудили с главой государства несколько злободневных тем, но были прерваны журналистами, попытавшимися получить комментарии главы государства. Владимир Путин, впрочем, теплую компанию не покинул и разговаривал с прессой в присутствии свердловских политиков.

На самом заседании Госсовета президент подвел итоги года и отметил работу управленческих команд двух уральских регионов — Тюменской области и ЯНАО, а также Амурской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Калужской, Ульяновской, Мурманской и Тульской областей, Якутии и Кабардино-Балкарии.