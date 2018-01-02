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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости 
10:04  02 января 2018 3

Уральцы стали лидерами рейтинга по поездкам на такси

Клипарт. Административные здания. Москва, такси, ночной город
Жители УрФО поездам и самолетам предпочли таксиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Семья из Каменска-Уральского заняла третью строку в рейтинге по самым дальним поездкам на такси. Уральское семейство, прихватив кошку, отправилось на заказанном авто в Москву.

Уральцы на такси проехали до одного из спальных районов столицы 1 898 километров и заняли в российском рейтинге такси третью строку, сообщает сервис такси «Максим». «Кошка перенесла дорогу спокойно, вероятно, привыкнув к подобным путешествиям», — отметили авторы рейтинга.

Инфографика: сервисс такси «Максим»

Самая продолжительная поездка в прошлом году была связана с Екатеринбургом. По данным составителей рейтинга, пассажиры из города Изобильный Ставропольского края проехали более 2300 км до Мусульманского кладбища уральской столицы. Чуть меньшее расстояние — 1960 километров — проехали жители Байкальска, заказавшие такси до Новосибирска (второе место).

Популярностью такси пользуется и у других уральцев. Жители Тюмени отправились в Новосибирск, преодолев 1250 километров. А курганские пассажиры путешествовали в Тольятти за 1173 километра от дома.

Были заказы и в заграничные страны. Так, жительница Саратовской области съездила на такси в Белоруссию и обратно, а представители золотодобывающей компании из Красноярска отправились на такси в Казахстан.

«Люди заказывают такси для дальних поездок по разным причинам. Одни потеряли или сдали на переоформление паспорт, без которого билет не купить, а ехать нужно срочно, другие боятся летать на самолетах или ездить на поездах, третьи предпочитают свободу передвижения с возможностью остановиться и отдохнуть в любой момент», — отмечают авторы рейтинга. Правда, они не указывают, сколько пассажиры заплатили за эти поездки.

Нина Калинина
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