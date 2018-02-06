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06 февраля 2018
Главные новости 
14:40  06 февраля 2018 2

Бастрыкин заявил, что администрации школ знали о готовящихся нападениях

Бастрыкин Александр, кузнецова анна, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин (справа) связал нападения с посещением колумбайн-сообществФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ в январе знали заранее о будущих нападениях. Но они не верили и не допускали, что это может произойти на самом деле.

«Во всех трех случаях нападения об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но те не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Бастрыкин заявил, что последние три случая нападения в российских школах связаны с тем, что дети посещали сайты про колумбайнеров — последователей американских школьников, напавших на одноклассников в 1999 году. «Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей», — сказал глава СК.

Напомним, что 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы. 17 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область), один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки. 19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.

Ольга Кулакова
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