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01 апреля 2018
31 марта 2018
12:16  01 апреля 2018 0

Для уральцев установили льготные цены на полеты в Крым

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
Летать предстоит на лайнерах «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Росавиация утвердила перечень городов, полеты из которых в Крым будут субсидироваться из федерального бюджета, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. В список попали Екатеринбург, Тюмень, Пермь и Челябинск.

Предельный размер спецтарифа на полет в Симферополь составит для Перми 2,8 тыс. рублей, для Тюмени 3,4 тыс. рублей. Рейсы будут выполняться на Boeing 738/73Н, а также А319/А320 компании «Аэрофлот». Льготников из Челябинска и Екатеринбурга будут возить за три тысячи рублей. В первом случае рейсы будут выполняться как самолетами «Аэрофлота», так и «Уральских авиалиний». Для жителей столицы Урала льготным перевозчиком станет лишь последняя компания — и только на аэробусах европейского производства А319/А320/А321.

Купить билеты по спецтарифу имеют право граждане РФ до 23 лет и пенсионеры. Также льготные билеты могут купить инвалиды 1 группы и сопровождающие их лица, инвалиды с детства 2 и 3 групп. За каждый льготный билет правительство РФ доплатит перевозчику 3 тыс. рублей.

По программе субсидирования авиаперевозок в Симферополь полеты выполняются по 26 направлениям. Льготами могут воспользоваться более 110 тыс. пассажиров, программе участвуют семь авиакомпаний.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
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