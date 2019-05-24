Чаплин поддержал проведение референдума по храму в Екатеринбурге

Протоиерей Всеволод Чаплин открестился от аккаунта в Twitter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с корреспондентом «URA.RU» поддержал предложение жителей Екатеринбурга провести референдум по строительству храма Святой Екатерины.

«Референдум показал бы более правильную картину отношения горожан к строительству храма, нежели опрос. Чем больше референдумов, тем лучше», — отметил протоиерей.

По его мнению, большинство горожан все-таки за строительство храма, в отличие от «кампанейщиков-русофобов». «Врагов России в Москве больше, чем в Екатеринбурге. А те, кто называет Екатеринбург вражеским городом, явно не из этого города. Откуда они — из Москвы, Львова или из Европы, я не знаю», — добавил Чаплин.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что неизвестные авторы twitter-аккаунта разместили от имени Всеволода Чаплина запись, в которой утверждалось, что у России, кроме известных двух союзников, армии и флота, есть и два противника — Украина и Екатеринбург. Позже запись с фейкового аккаунта оказалась удалена. Сам Чаплин добавил, что не ведет страницу в Twitter. У него есть официальная страница в Telegram.

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.