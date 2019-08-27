Тюменский бюджет резко вырос благодаря ХМАО и Ямалу

Расходы бюджета Тюменской области в 2019 году предлагается увеличить на 48 млрд рублей. Соответствующий законопроект, с учетом предложений Югры и Ямала, в региональный парламент внес губернатор Александр Моор. В случае принятия поправок облдумой на заседании 19 сентября, расходы региональной казны достигнут 203 млрд рублей.
Увеличение расходов будет достигнуто за счет предполагаемого роста доходов бюджета. По сравнению с первоначальным проектом бюджета, принятом в конце 2018 года, поступления вырастут на 58 млрд рублей, и достигнут показателя в 201 млрд рублей. «Увеличение планового назначения обусловлено благоприятной экономической конъюнктурой, увеличением поступлений от налогоплательщиков, с учетом предложений ХМАО и ЯНАО», — говорится в тексте документа, размещенного на сайте облдумы.
Помимо налогов, бюджет Тюменской области пополнится за счет федеральных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов. План по безвозмездным поступлениям от государства увеличен на 2,5 млрд рублей. Все дополнительные доходы будут потрачены на региональные программы. В частности, на ЖКХ планируется дополнительно выделить 4,5 млрд рублей, на здравоохранение — около 1,5 млрд рублей, на соцполитику — на 500 млн рублей.
В первом чтении законопроект будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету налогам и финансам, которое состоится 5 сентября.