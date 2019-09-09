Опубликован рейтинг регионов с лучшими показателями на рынке труда по итогам 2018 года. Оказалось, что в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье самые высокие зарплаты, мало безработных и короткое среднее время поиска работы. В топ-20 вошли три региона Уральского федерального округа, один из которых — ХМАО — на четвертом месте.
«Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область, где значение индекса составило 81,3 балла. В первую пятерку входят также Югра и Татарстан», — передает РИА «Новости» результат исследования РИА «Рейтинг». Свердловская область на 11 строчке, а Ямал — на 15.
При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Отмечается, что значение индекса труда снизилось только в Хакасии — на 0,5 балла. По мнению экспертов, в 2019 году можно ожидать увеличение зарплат и сохранение низкого уровня безработицы.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 16%, напоминает издание VSE42.Ru. К сентябрю работодатели предлагали в среднем 44,9 тысячи рублей за вакансию.